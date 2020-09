21.09.2020 h 21:24 commenti

Eugenio Giani è il nuovo presidente della Regione. Anche a Prato è il più votato

Il candidato del centrosinistra precede di circa 4 punti percentuali Susanna Ceccardi, alla guida dell coalizione di centrodestra. Tra i partiti il Pd si conferma al primo posto. Crolla la Lega rispetto alle Europee mentre Fratelli d'Italia triplica i voti

Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, è il nuovo presidente della Regione Toscana. Succede ad Enrico Rossi. Quando sono state scrutinate oltre metà delle sezioni, ha il 48,9% dei voti e tiene a debita distanza Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, attestata al 40,12%. La stessa Ceccardi ha già riconosciuto la sconfitta e ha chiamato Giani per fargli i complimenti. Più distanziati tutti gli altri candidati presidenti con i soli 5 Stelle con Irene Galletti che possono entrare in Consiglio regionale. Niente da fare invece per il candidato della Sinistra Tommaso Fattori.

Se andiamo a vedere lo spoglio delle schede a Prato e provincia, anche qui Giani è in testa a scrutinio terminato. Il candidato del centrosinistra ha un vantaggio leggermente inferiore rispetto a quello a livello regionale: il 46,7% contro il 43% della Ceccardi. Staccatissimi gli altri candidati con Irene Galletti (5 Stelle) al 6,3%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) con il 2.3% e gli altri ancora più indietro.

A livello di partiti il Pd è in testa con oltre il 37,4% dei voti, in crescita rispetto alle Europee di un anno fa. Poi c'è la Lega con 21,4% in netta caduta rispetto al maggio scorso quando al voto europeo aveva ottenuto il 34,5%, mentre Fratelli d'Italia sale al 16,5%, triplicando i voti presi un anno e mezzo fa. Nessuna speranza di eleggere un consigliere per i 5 Stelle che sono al 6,8%, Forza Italia-Udc ferma al 3,9% e Italia Viva-+Europa che non sfonda e resta al 3.6%, ben al di sotto delle speranze della vigilia.