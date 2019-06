15.06.2019 h 10:13 commenti

Etruschi e yoga al Museo archeologico di Artimino dove la storia incontra il benessere

Domenica 16 giugno la giornata inizia nel segno dell’armonia fra corpo e mente grazie all'iniziativa del museo che mette insieme la cultura del popolo etrusco con la disciplina che ristora corpo e mente

Concedersi del tempo per se stessi con una esperienza di arte e relax immersi in un paesaggio mozzafiato qual è quello del Montalbano e il borgo di Artimino. Domenica 16 giugno (ore 10.30) torna al Museo archeologico di Artimino l’appuntamento Archeologia e Benessere un incontro con la cultura e la storia del popolo etrusco che si sposa con una lezione di yoga e un fresco aperitivo. I partecipanti potranno infatti visitare, con una guida, il Museo alla scoperta dei reperti custoditi nelle teche che raccontano la storia millenaria di questa affascinante civiltà. Conclusa la visita i partecipanti si sposteranno sul soffice tappeto erboso del giardino mediceo di villa “La Ferdinanda, dove eseguiranno una lezione di yoga, seguiti dagli istruttori dell’associazione Yogamind Prato; al termine è previsto un aperitivo con i vini della Tenuta di Artimino.Il ritrovo è al Museo, ai partecipanti è chiesto di portare un asciugamano o tappetino di gomma per l’attività di yoga. Costo 15 euro a partecipante, 12 euro per i soci Unicoop Fi. Prenotazione a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it