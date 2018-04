01.04.2018 h 12:20 commenti

Estrae il coltello mentre è in attesa al pronto soccorso: arrivano i carabinieri

Il gesto dell'uomo ha impaurito i presenti che hanno subito avvertito il personale della Securitas

Al pronto soccorso con un coltello e una forbice. Un uomo, tossicodipendente noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri arrivati al Santo Stefano su richiesta della Securitas Metronotte che si occupa della vigilanza del presidio ospedaliero. È successo nella notte di domenica primo aprile. L’uomo, mentre era in attesa di essere visitato, ha tirato fuori il coltello e ha iniziato a maneggiarlo senza pero infastidire nessuno dei presenti che si sono ugualmente allarmati e hanno avvertito il personale sanitario che ha chiesto l’intervento dei vigilanti. Poi sono stati i carabinieri a prendere in consegna il tossicodipendente che, perquisito, è stato trovato in possesso anche di una forbice.

