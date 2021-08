04.08.2021 h 10:44 commenti

Estradati dalla Romania due componenti della 'banda del distributore', uno rinchiuso alla Dogaia

Si tratta di due rumeni accusati di aver rubato colonnine di erogazione self service in diverse stazioni di servizio in Toscana, Lombardia, Veneto, Emila Romagna e Friuli Venezia Giulia. Altri due connazionali nel gruppo: uno era stato già arrestato a Trieste, un altro è morto nel tentativo di sfuggire ad un controllo della polizia

E' stato trasferito nel carcere di Prato uno dei due componenti della 'banda del distributore' estradati in Italia dopo l'arresto in Romania. Si tratta degli ultimi due uomini che mancavano all'appello (uno era stato già arrestato a Trieste, l'altro è morto mentre cercava di sfuggire a un controllo) e che devono rispondere di aver messo a segno, tra gennaio e aprile di quest'anno, una lunga serie di furti ai danni di distributori di Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Come ricostruito dalla polizia di Pordenone, che ha coordinato le indagini, la banda agiva di notte, sradicava con una ruspa le colonnine di erogazione self service asportandole per rubare i soldi contanti contenuti all'interno. Una volta individuati gli obiettivi, la banda rubava veicoli pick-up e ruspe per portare a termine i colpi.

I due rumeni, destinatari di mandati di arresto internazionale, sono finiti in manette a giugno e oggi si sono concluse le procedure di estradizione. Uno è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia e l'altro nel carcere di Civitavecchia.



