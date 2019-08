24.08.2019 h 10:37 commenti

Estra tra gli sponsor ufficiali della Fiorentina, stasera il debutto nella nuova stagione di Serie A

Presentati i Principal Partner di Fiorentina che compariranno sulle maglie da gioco della squadra viola per tutta la stagione 2019/2020. Stasera scende in campo contro il Napoli



Presentati allo stadio Franchi i Principal Partner di ACF Fiorentina. Dopo l’esordio ufficiale con il Monza del kit gara completo di sponsor, sono state ufficializzate le tre grandi aziende che saranno presenti sulla maglia dei viola per tutte le gare di Campionato e Coppa Italia della stagione 19/20: Mediacom Communications Corporation, Prima Assicurazioni ed Estra. A fare gli onori di casa il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Una storia lunga dieci anni quella fra Estra e la Fiorentina che quest’anno si arricchisce di un nuovo capitolo all’insegna della continuità di questa intesa, dell’entusiasmo e della forte condivisione di valori. La presenza del logo Estra infatti non è solo confermata sulle maglie della Primavera come Main Sponsor ma anche sulla maglia della Prima Squadra in qualità di Sleeve Sponsor: il logo Estra comparirà così sulla manica sinistra delle maglie ufficiali.

Estra, uno dei più grandi gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce nonché nella distribuzione di metano e servizi energetici, ha una storia fatta di radicamento territoriale e forte identità locale che la proietta in un futuro orientato all'innovazione e alla concorrenza.

“Estra - ha commentato il presidente- è orgogliosa di essere sponsor della Fiorentina fin dal 2009. Quest’anno con il Presidente Commisso si è creata un’intesa speciale e la possibilità di partecipare alla costruzione di una grande squadra con ambizioni importanti. Per questo, Estra ha fatto un ulteriore passo avanti ed è fieramente sulla maglia a rappresentare un intero territorio e le sue comunità, contribuendo con tutta la nostra energia”

Prima.it è invece il nuovo Back-Shirt sponsor. Fondata nel 2014, Prima Assicurazioni è un’agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni, distribuite sia online sia tramite una rete di broker e agenti. Grazie alla sua natura tech e un approccio analitico e data driven, Prima ha mostrato una crescita senza precedenti nel mercato assicurativo italiano, conquistando in breve tempo la fiducia di clienti e importanti investitori internazionali. Tech company con una storia unica di successo alle spalle e importanti piani per il futuro, Prima.it ha scelto la Fiorentina come strumento di promozione del suo brand e dei suoi prodotti verso il grande pubblico degli appassionati di calcio.

Il logo di Prima.it apparirà sulle divise da gioco del Club nella posizione riservata al back shirt sponsor, sotto il numero di maglia, e su tutti gli strumenti di visibilità presenti allo Stadio Franchi oltre che sui canali ufficiali della Fiorentina. L’accordo di partnership valido fino alla stagione 2021-2022, prevede anche l’attivazione di speciali promozioni dedicate ai tifosi, attraverso il circuito di

membership e loyalty InViola, e ai clienti di Prima, nonché iniziative di responsabilità sociale sul territorio toscano.

“Siamo elettrizzati di lanciare questo nuovo progetto con la Fiorentina- ha sottolineato Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer, di Prima.it ha dichiarato. È la nostra prima sponsorizzazione sportiva, con cui vogliamo ringraziare ed essere più vicini ai nostri clienti, promuovendo lo sport che è nel cuore di tanti italiani. L’iniziativa avviene in un momento in cui siamo particolarmente grati a coloro che ci hanno scelto, grazie ai quali ci stiamo rapidamente avvicinando, a quattro anni dalla prima polizza, all’importante traguardo di mezzo milione di clienti attivi. Prima ha scelto la Fiorentina perché i fiorentini hanno scelto Prima; fin dai nostri esordi nel 2015 Firenze ci ha riservato una calorosa accoglienza ed è da sempre tra le prime tre città in cui siamo più presenti. Oggi noi vogliamo dire grazie ai fiorentini e alla loro squadra, una squadra che vuole crescere ancora molto e può aiutare anche noi a potenziare il nostro percorso di sviluppo”.

A distanza anche Alberto Genovese, founder e CEO di Prima Assicurazioni, ha voluto commentare il nuovo legame: “Nell’intraprendere una partnership di questo tipo, non potevamo che scegliere una squadra come la Fiorentina. Perché oggi la Fiorentina è un progetto nuovo, gestito da una società dinamica e che si propone con una mentalità – e una rosa di giocatori – giovane e ambiziosa, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine importanti nella storia di questo glorioso club. I valori cardine della società viola di fairplay, pionierismo, diversity e valorizzazione dei giovani sono i principi in cui crediamo e sui quali abbiamo fondato la crescita di Prima: basti pensare che anche noi, nel nostro settore, vantiamo una squadra di talenti tra le più giovani, con un’età media inferiore ai 30 anni. Siamo convinti che questi pilastri accompagneranno anche la partnership tra Fiorentina e Prima verso importanti successi”.

È in occasione della gara di Coppa Italia del 18 agosto scorso che Mediacom ha fatto il suo esordio ufficiale nelle competizioni italiane come Main Sponsor del Club Viola. Con questa azione il Presidente Rocco Commisso intende rafforzare ancora di più il legame che unisce la Fiorentina all’azienda americana, con l’obiettivo di riportare la squadra ai livelli che la città merita.

Fondata nel 1995, Mediacom Communications Corporation è oggi il quinto maggior operatore via cavo negli Stati Uniti e il principale fornitore di banda larga per i mercati più piccoli, principalmente nel midwest e nel sud-est del paese. Attraverso la sua rete, Mediacom fornisce dati ad alta velocità, servizi video e telefonici a quasi 1,4 milioni di famiglie e aziende in 22 stati. La società offre soluzioni a banda larga scalabili a clienti commerciali e del settore pubblico di tutte le dimensioni tramite Mediacom Business e vende servizi pubblicitari e di produzione con il marchio OnMedia.

“Vogliamo una Fiorentina sempre più legata ad eccellenze dell’imprenditoria, soprattutto per la nostra maglia - è il commento di Rocco Commisso fondatore e Presidente di Mediacom Communications Corporation, oltre che presidente della Fiorentina - Prima.it costituisce una realtà unica per dinamismo e successo nel panorama italiano, una tech company in crescita significativa che si sposa perfettamente con le nostre ambizioni. Estra è stata la prima azienda a credere nei nostri giovani, sostenendo la Primavera come Main Sponsor, e l’arrivo in Prima Squadra come Principal Partner è stato il naturale sviluppo di un rapporto consolidato. Sono felice che la nostra gestione nasca nel segno di collaborazioni di questo profilo. Credo fortemente nelle potenzialità dell’immagine di Firenze e della Fiorentina e la sponsorizzazione di Mediacom garantirà al brand “Made in Florence” una visibilità nazionale ed internazionale. Sono convinto sia fondamentale rafforzare il legame tra Mediacom e la Fiorentina per ottenere vantaggi reciproci e raggiungere obiettivi importanti”.