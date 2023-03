31.03.2023 h 09:46 commenti

Estra proroga il periodo di rateizzazione straordinaria delle bollette

L'agevolazione viene estesa anche alle fatture emesse fino al 30 aprile 2023. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. L'importo minimo per cui si può chiedere è di 150 euro

Visto il persistere della situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese, Estra ha deciso di prorogare il periodo di rateizzazione straordinaria e volontaria delle fatture con importo superiore ai 150 euro. Sarà quindi possibile effettuare pagamenti fino a 7 rate anche per le bollette emesse fino al 30 aprile 2023. La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti, artigiani e associazioni, e potrà essere applicata alle fatture in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. La rateizzazione può essere fatta con le modalità riportate nella tabella con un piano che può arrivare fino a 7 rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al Sevizio clienti, recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra (luoghi e orari consultabili a questo link https://www.estra.it/store/) o chiamando l’800 128 128 (da telefono fisso) o lo 02 8270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13.

