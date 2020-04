28.04.2020 h 12:43 commenti

Estra propone dilazione e rateizzazione delle bollette per famiglie e aziende in difficoltà

C'è la possibilità di richiedere fino ad un massimo di sei rate per quelle emesse fra il 10 marzo e il 3 maggio o di spostare di un mese la scadenza

La possibilità di richiedere fino ad un massimo di sei rate per le bollette emesse fra il 10 marzo e il 3 maggio 2020, od ottenere la dilazione di un mese della scadenza. E' una delle misure messe in campo da Estra per le famiglie in difficoltà.

Alla misura potranno accedere i clienti domestici disoccupati, in cassa integrazione o lavoratori autonomi beneficiari delle misure a sostegno del reddito, oltre ai clienti non domestici che hanno dovuto chiudere la propria attività per l'emergenza Covid-19, che hanno un contratto di fornitura attivo e risultino in regola con i pagamenti prima dell'emergenza. Per le bollette di importo superiore a 5mila euro, precisa Estra, verranno concordati specifici piani di rateizzazione e non saranno applicati interessi passivi. Le richieste dovranno essere presentate scrivendo all'indirizzo emailclienti@estraspa.it,oppure telefonando al servizio clienti.

