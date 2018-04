19.04.2018 h 17:02 commenti

Estra mette gli occhi su Publiacqua: l'obiettivo è rilevare le quote di Acea

Attualmente il 40 per cento della società è in mano ai privati di Acque Blu controllata dal colosso dei servizi pubblici

Estra guarda con interesse a Publiacqua, più che a Publiacqua ad Acea, il colosso dei servizi pubblici che controlla Acque Blu Fiorentine, il raggruppamento di imprese che detiene il 40 per cento della società che gestisce il servizio idrico nelle province di Prato, Firenze, Pistoia e Arezzo. Ora che si avvicina l'ingresso in Borsa, Estra punta a conquistare un ruolo nel ciclo idrico integrato e l'idea – al momento niente più che una prospettiva, un desiderio – è entrare in Publiacqua attraverso l'acquisto della fetta attualmente in capo ad Acea.

La multiutility toscana che centra obiettivi a ripetizione facendosi largo nel mercato dei servizi pubblici anche fuori regione, punta al settore idrico per dar vita a sinergie con quelle che sono attualmente le sue attività di riferimento. Un desidero che va oltre l'Ato 3 Medio Valdarno, quello in cui opera Publiacqua: l'auspicio, infatti, è tentare l'ingresso in tutti o in alcuni degli altri ambiti territoriali.

Il progetto è ambizioso, complicato e soprattutto costoso e consentirebbe a Estra di importare in Toscana quei modelli avanzatissimi di gestione dell'intera filiera dei servizi pubblici che già funzionano in diverse regioni del nord, Veneto, Lombardia, Piemonte e la più vicina Emilia Romagna.

La trattativa con Acea non c'è, il percorso di discussione sul tema Publiacqua non è mai partito. A oggi le agende delle due multiutility registrano un solo incontro, peraltro datato, a cui non c'è stato seguito. Una partita a due ma solo apparentemente perché gli interessi in campo sono tanti e non mancano ovviamente quelli politici. Estra non accantona il suo auspicio che, al netto delle evoluzioni fatte nel tempo, riporterebbe le lancette indietro e di tanto a quando Consiag era gestore unico di acqua e gas.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus