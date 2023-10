16.10.2023 h 16:55 commenti

Sostenibilità ambientale, Estra lancia la seconda edizione di 'Scuole viaggianti'

Il progetto si rivolge ad alunni, docenti e famiglie delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Un percorso didattico completo e innovativo che propone esperienze di apprendimento diversificate per fasce d'età e che utilizzano metodologie didattiche innovative

Riparte all'insegna dell'innovazione 'Scuole viaggianti', il progetto di Estra che mira a educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale Lo scorso anno sono state più di 800 le scuole coinvolte, tra queste anche molte della provincia di Prato, e quasi 40mila studenti del Centro Italia.

Il progetto, che si sviluppa sulla piattaforma www.scuoleviaggianti.it, si rivolge ad alunni, docenti e famiglie delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado un percorso didattico completo e innovativo che propone esperienze di apprendimento diversificate per fasce d'età e che utilizzano metodologie didattiche innovative. Lo scopo, si spiega in una nota, è contribuire alla diffusione di buone pratiche per raggiungere insieme gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. "Una seconda edizione che nasce sotto i migliori auspici - ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra - e che non vediamo l'ora di inaugurare. Scuole viaggianti, infatti, ha registrato un successo che è andato ben al di là delle nostre previsioni. Ha avuto il merito di coinvolgere per la prima volta le scuole dell'infanzia, oltre che le elementari e le medie, ha avuto inoltre l'indubbio merito di spingere alla creatività avvalendosi del digitale e del linguaggio teatrale: un binomio che si è rivelato vincente ed avvincente".

Ispirato al libro 'Le Città Invisibili' di Italo Calvino, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, il progetto è strutturato proprio come un viaggio attraverso il quale studenti e docenti vanno alla scoperta delle principali tematiche collegate ai SdGs previste nelle ore di Educazione civica: rifiuti, energia, mobilità, consumo di suolo, smart city. Per ogni città c'è un 'Kit del viaggiatore' per supportare e guidare il viaggio, contenente video di approfondimento e schede attività che affrontano la tematica utilizzando una delle metodologie didattiche proposte: gamification, compito di realtà, coding, tinkering e storytelling. Grazie alle numerose attività proposte, le scuole potranno comprendere l'importanza della salvaguardia del pianeta, cimentandosi in laboratori, giochi, sfide i cui fili conduttori sono l'innovazione digitale e il teatro.