Estra inaugura a Vaiano tre colonnine di ricarica pubblica per veicoli elettrici. Rifornimento gratuito fino a marzo

Una in piazza del Comune, una all’ ingresso del paese in piazza Donatori del sangue e una alla Briglia nella piazza centrale, vicino al Fontanello, che sarà attivato nei prossimo giorni. Ciascuna colonnina è in grado di rifornire in contemporanea due vetture raddoppiando di fatto il servizio

Tre nuove colonnine a Vaiano per la ricarica di veicoli elettrici: una in piazza del Comune, una all’ingresso del paese in piazza Donatori del sangue e una alla Briglia nella piazza centrale, vicino al Fontanello, che sarà attivata nei prossimo giorni. Un investimento da parte di Estra di 15 mila euro a servizio di tutta la val di Bisenzio, che si aggiunge alle sette già posizionate in tutta la provincia di Prato. “Ci occupiamo di energia e i nostri soci indiretti sono i Comuni per questo consideriamo l’ambiente un valore fondamentale e siamo impegnati a tutelarlo – ha dichiarato Paolo Abati direttore generale di Estra – e lo facciamo anche contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori in cui operiamo. Ciascuna colonnina è in grado di rifornire in contemporanea due vetture raddoppiando di fatto il servizio”.

Un impegno che emerge anche dai dati dell’ultimo bilancio di sostenibilità: i valori sulle emissioni (di CO 2 , NO x , PM10) evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile hanno registrato un aumento significativo tra il 2016 e il 2017 (pari al 110% circa), passando da 15.445 a 24.708 tonnellate, incremento imputabile all’aumento di produzione di energia elettrica dal fotovoltaico (+270% nel 2017 al 2016). Il totale dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel 2017 è stato pari a 34.971.681 kWh. Più nel dettaglio, tra il 2016 e 2017, l’energia elettrica prodotta da fotovoltaico è cresciuta considerevolmente (+269,97%) e l’energia elettrica prodotta da biomasse è leggermente aumentata (+1,21%).

Le stazioni di ricarica sono attive 24 ore su 24 e sono dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Ricaricare un veicolo è molto semplice: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone. Un sistema di ricarica veloce ed innovativo, reso possibile da Estra attraverso la app dedicata “e-ricaricati”, disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il telefonino, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “e-ricaricati” e registrarsi. Diverse le funzioni della app, che permette anche di visualizzare tutte le stazioni su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra. Fino al 31 marzo 2019 il “pieno” sarà gratuito in tutte le stazioni di ricarica Estra.

“Ringraziamo Estra per questo impegno che si inserisce a pieno titolo nel Piano urbano della mobilità sostenibile che ha definito e su cui sta lavorando il Comune di Vaiano – sottolinea il sindaco Primo Bosi - Uno dei nostri obiettivi fondamentali è quello di ridurre la dipendenza dal settore dei combustibili fossili e le emissioni di gas climalteranti, incoraggiando in tutti i modi le modalità di trasporto a minor impatto ambientale. Queste sono premesse fondamentali per le nostre prossime iniziative di Car pooling e Car sharing”.







