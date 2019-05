23.05.2019 h 11:20 commenti

Estra, il 2018 si chiude con un utile di 18 milioni di euro. In arrivo una pioggia di dividendi

Saranno distribuiti oltre 12 milioni di euro. A Consiag Prato spetterà quasi il 40% da dividere ulteriormente con i Comuni soci.

L'assemblea dei soci di Estra ha approvato il bilancio d'esercizio 2018, che registra un risultato netto di 18.054.771 euro. Come proposto dal cda, buona parte della somma, 12.638.340 euro, sarà distribuita agli azionisti (5,5 centesimi di euro ad azione). A Consiag Prato spetterà il 39,50% che poi dividerà tra i Comuni soci tra cui il capoluogo e gli altri 6 enti della provincia pratese. A Coingas Arezzo andrà il 25,14%, a Intesa Siena il 25,14% e a Viva Servizi Ancona il 10%.

Destinati a riserva straordinaria 4.513.693 euro e a riserva legale i restanti 902.738 euro.

La distribuzione, spiega una nota della società, conferma l'attenzione della società alla creazione di valore per gli azionisti e per il territorio. Nel corso dell'assemblea sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata non finanziaria che "mette in luce, tra i tanti, un altro valore importante per la creazione di valore per il territorio: l'importo dei lavori e degli acquisti di beni e servizi è stato pari a oltre 249 milioni di euro distribuiti per il 66% a fornitori del Centro Italia".