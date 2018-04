06.04.2018 h 16:44 commenti

Estra fa acquisti e diventa la società energetica di riferimento nel Molise

La società di via Panziera ha finalizzato l’acquisizione dal Gruppo Alexa di Isernia del 100% delle quote di Metania e di Melfi Reti Gas

Estra ha finalizzato l’acquisizione dal Gruppo Alexa di Isernia, di proprietà della famiglia Melfi, del 100% delle quote di Metania, società attiva nel settore della vendita di energia elettrica e gas, e di Melfi Reti Gas, operante nella distribuzione di gas.

“Con questa operazione, Estra prosegue nel suo percorso di crescita sul territorio per linee interne e linee esterne – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra – consolidando il presidio nell’Italia centrale e rafforzando la sua presenza nelle regioni del meridione, in particolare in Molise, Campania e Abruzzo. Con queste acquisizioni, Estra diventa la società energetica di riferimento del Molise”.

Metania ha venduto nel 2017 volumi di gas per 19 milioni di mc e 16 GWh di energia elettrica, realizzando nel 2017 ricavi totali per 12 milioni di euro. Ha un portafoglio di circa 22.000 clienti nella vendita di gas e energia elettrica, prevalentemente in Molise, Campania, Lazio e Abruzzo, oltre a 4 sportelli attivi sul territorio.

Melfi Reti Gas, con ricavi nel 2017 pari a 2,3 milioni di Euro, opera nella distribuzione del gas negli Atem di Campobasso, Isernia e L’Aquila, dove ha distribuito circa 19 milioni di mc di gas nel 2017.



