Il contratto prevede la fornitura di oltre 6 milioni di mc di gas per le strutture afferenti ad Autostrade Italiane sparse su tutto il territorio nazionale.

Estra Energie si è aggiudicata anche le gare per la fornitura di gas al Gruppo Italmercati, del quale fa parte il Centro Agroalimentare di Roma e Mercafir di Firenze, e agli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso.

“Risultati importanti che dimostrano la nostra capacità di stare sul mercato nazionale dell’energia. – commenta Francesco Macrì, Presidente di Estra – Siamo in grado di fornire gas a prezzi competitivi permettendo risparmi che possono essere reinvestiti in servizi, nel caso di enti pubblici, o in crescita, nel caso di aziende. Tutto ciò mantenendo salda la nostra politica industriale e i nostri obiettivi di sviluppo.”

L’aggiudicazione prevede la fornitura di gas agli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze. L’ammontare della fornitura è di 2,6 milioni di mc, per un importo stimato di 700 mila euro nel periodo 01/07/2018 - 31/12/2019.