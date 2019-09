26.09.2019 h 12:28 commenti

Estra e Adiconsum insieme per informare in vista della liberalizzazione del mercato dell’energia

Sono stati preparati un vademecum e un dépliant cercando di dare una risposta ai dubbi dei consumatori che entro il 30 giugno 2020 dovranno per legge passare al mercato libero

Meglio una tariffa variabile o fissa? Quanto costano davvero gas ed energia elettrica? Quali sono le misure e gli strumenti a difesa dei consumatori? Sono solo alcune delle domande a cui Estra e Adiconsum Toscana cercano di rispondere con una nuova iniziativa, congiunta, di informazione: questa volta dedicata alla liberalizzazione del mercato dell’energia.

E’ stato realizzato infatti un vademecum che raccoglie alcuni suggerimenti utili e pratici affinché i consumatori possano orientarsi nel prossimo scenario dell’energia. A questo si aggiunge un dépliant più sintetico. Copie dei materiali informativi sono disponibili presso gli sportelli di Adiconsum e presso gli uffici al pubblico di Estra.

“Il mercato libero può rappresentare un’opportunità di risparmio per i clienti, l’importante è che la scelta sia consapevole – dichiara Francesco Macrì presidente di Estra - per questo ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra parte e metterci a disposizione di Adiconsum e realizzare questi due strumenti che possono agevolare le famiglie nella scelta dell’offerta più adatta al proprio stile di consumo”.

L’iniziativa nasce per rispondere a un’esigenza precisa di Adiconsum Toscana che grazie al rapporto di lunga data con Estra ha voluto coinvolgere l’azienda nella realizzazione di un documento informativo da mettere a disposizione dei consumatori in vista della liberalizzazione del mercato.

E’ fissata, infatti, per il 30 giugno 2020 la fine del mercato tutelato sia per l’energia elettrica sia per il gas. Chi non è ancora passato al mercato libero dovrà quindi stipulare un contratto gas ed energia elettrica nel mercato libero scegliendo l’offerta più adatta al suo stile di consumo. Per fare questo – come spiega il vademecum – è utile conoscere le condizioni contrattuali ed economiche sulle quali basare un confronto fra le diverse offerte presenti sul mercato ma anche conoscere le misure previste a tutela del consumatore e gli strumenti messi a disposizione dalle aziende per assicurare una scelta consapevole.

Si tratta di informazioni utili per tutti gli utenti dell’energia (non solo i clienti Estra) anche se è possibile una proroga della data del passaggio visto che rimangono ancora aperte alcune criticità. E’ stata infatti fissata una data ma rimangono ancora da chiarire le modalità specifiche di questo passaggio che riguarda ancora tanti clienti. Dei clienti totali gas di Estra nel 2018 – 643mila - la metà risulta ancora nel mercato vincolato, mentre l’80% di quelli dell’energia elettrica (130 mila totali) è già sul mercato libero.