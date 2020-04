04.04.2020 h 09:59 commenti

Estra dona 100mila euro agli ospedali di Prato, Arezzo, Siena e Ancona: "Solidarietà ai nostri territori di riferimento"

Il Gruppo mette in campo risorse economiche per i "veri baluardi della battaglia contro il coronavirus". Saranno le direzioni dei nosocomi a decidere come impiegare il denaro

Centomila euro divisi tra gli ospedali di Prato, Arezzo, Siena e Ancona. E' il grande gesto di solidarietà fatto da Estra nei suoi territori di riferimento. Il Gruppo ha deciso di mettere in campo risorse economiche a supporto degli sforzi che si stanno compiendo per affrontare l'emergenza coronavirus. Saranno le direzioni degli ospedali Santo Stefano, San Donato, Le Scotte e Torrette a decidere come impiegare le risorse.

“Crediamo che di fronte ad una situazione di assoluta emergenza – hanno detto il presidente Francesco Macrì, l'amministratore delegato Alessandro Piazzi e il direttore generale Paolo Abati – non sia consentito a nessuno tirarsi indietro, tanto meno per una realtà come la nostra che proprio in questi territori ha trovato origine e persino le ragioni di un proprio costante sviluppo. Sentiamo su di noi, ora più che mai, la responsabilità di esserci fattivamente ed è per questo che abbiamo scelto di devolvere risorse economiche ai nostri ospedali, i veri baluardi di questa battaglia contro il coronavirus”.



