Estra Clima cerca ingegneri e periti industriali per rinforzare l'organico

L'azienda ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di tecnici di impianti elettrici con sede di lavoro a Prato

Estra Clima, società del Gruppo Estra che si occupa di servizi energetici, ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di tecnici di impianti elettrici con sede di lavoro a Prato.

Tra i requisiti minimi obbligatori: laurea magistrale in ingegneria elettrica (Classe di laurea LM28), iscrizione al relativo albo professionale da almeno 2 anni ed esperienza professionale in ambito di progettazione elettrica di almeno 2 anni; oppure laurea triennale in ingegneria industriale (Classe di laurea L09), iscrizione al relativo albo professionale da almeno 2 anni ed esperienza professionale in ambito di progettazione elettrica di almeno 2 anni; oppure diploma di perito industriale con specializzazione in elettrotecnica, iscrizione al relativo albo professionale da almeno 5 anni ed esperienza professionale in ambito di progettazione elettrica di almeno 5 anni.

Gli altri requisiti per poter partecipare alla selezione possono essere trovati all’interno dell’avviso, scaricabile all’indirizzo https://www.estra.it/lavora-con-noi/.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro il 10 gennaio 2022 esclusivamente secondo le modalità previste dall’avviso di cui sopra.