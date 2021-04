19.04.2021 h 19:02 commenti

Estra approva il bilancio 2020 e distribuisce un dividendo di 17,5 milioni di euro

L'Assemblea dei soci ha dato l'ok al consolidato che chiude con 760,7 milioni di euro di ricavi e 24,6 milioni di utile

L'assemblea dei soci di Estra ha approvato il bilancio consolidato 2020, e deciso la distribuzione di 17,5 milioni di euro di dividendi. Il consuntivo della multiutility vede 760,7 milioni di euro di ricavi con 106,7 milioni di Ebitda e 24,6 milioni di utile. Gli azionisti (Consiag-Prato 39,50%, Coingas-Arezzo 25,14%, Intesa-Siena 25,14% Viva Servizi - Ancona 10%), spiega una nota, hanno deciso di accantonare il 5% dell'utile a riserva legale, destinare il rimanente 95% dell'utile netto a dividendi, e distribuire quota parte delle riserve di utili per una distribuzione complessiva di dividendi e riserve di 17,5 milioni.

L'assemblea dei soci, nel discutere il progetto per la nascita di una multiutility toscana, ha preso atto della relazione degli amministratori che hanno individuato in alcuni dirigenti di Estra, i soggetti idonei per la partecipazione alle fasi di analisi e approfondimento utili a ulteriori valutazioni da parte dei soci stessi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus