26.11.2021

Estra, Alessandro Piazzi presidente dopo la decadenza di Macrì. Ma sarà battaglia legale

L'attuale amministratore delegato assume la carica dopo la delibera di Anac che ha decretato la ineleggibilità di Macrì che annuncia ricorso al Tar mentre il cda ha deciso di attivare tutte le azioni a tutela dell'interesse aziendale

Il cda di Estra spa, riunitosi oggi 26 novembre, ha deciso di conferire all'amministratore delegato Alessandro Piazzi anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Lo rende noto la stessa azienda toscana di fornitura del gas, ricordando che la decisione "avviene a seguito della delibera di Anac che ha ritenuto inconferibile la nomina di Francesco Macrì a presidente di Estra, provocandone la decadenza dalla carica". Relativamente ai contenuti della delibera di Anac, si spiega nella nota, "il consiglio di amministrazione ha deciso di attivare tutte le azioni a tutela dell'interesse aziendale".

Lo stesso Macrì aveva annunciato già ieri di voler fare ricorso al Tar contro la decisione di Anac che, con una delibera, fissa la natura pubblica di Estra. A seguito della delibera, adottata in base alla legge Severino, Macrì è così decaduto dalla carica di presidente di Estra.

Secondo Anac, Estra è una società di diritto privato sotto controllo pubblico e nel caso della nomina di Macri non sarebbe stato rispettato il periodo di "raffreddamento" dalla carica di consigliere comunale. Nel provvedimento, procedendo nel merito, si afferma che nel 2017 e poi nel 2020, anno del rinnovo di Macrì come presidente del cda di Estra, l'incarico era inconferibile a causa di deleghe assunte nei due anni in cui per la legge Severino non poteva averne in quanto ex consigliere comunale.