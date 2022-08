26.08.2022 h 09:00 commenti

Estorsioni a sfondo sessuale, l'allarme della polizia postale: sempre più minori vittime

Si chiama sextortion il fenomeno che dilaga sui social e che prende di mira giovani e giovanissimi. Prima qualche complimento, poi l'invito in livechat con richieste osé sempre più spinte e poi il ricatto. I consigli per difendersi

Si chiama sextortion ed è il fenomeno delle estorsioni a sfondo sessuale in danno non più solo di persone adulte, ma anche di giovani e giovanissimi di 15, 16, 17 anni e qualche volta anche più piccoli. Un fenomeno che corre in rete, sui social, e che nel 2021 ha contato un centinaio di segnalazioni alla polizia postale per minorenni che ne sono rimasti vittime. Ricatti, richieste di denaro, minacce: di questo si alimenta il sextortion che inizia con complimenti e like per le foto pubblicate sui social, prosegue con videochat che si fanno sempre più spinte fino a quando il minore non finisce sotto scacco, costretto ad esaudire le richieste del ricattatore per evitare il rischio che le immagini delle livechat, solitamente molto osé, vengano messe in circolazione. A lanciare l'allarme è la polizia che mette in guardia i giovani e le loro famiglie dal pericolo che incombe in rete e che, ultimamente, ha visto aumentare il numero delle vittime. Il Compartimento della polizia postale della Toscana ha trattato, nel 2021, 50 casi di sextortion, cinque dei quali in danno di minori e in due casi con minori sotto i 14 anni.

Diversi i consigli che arrivano dalla polizia per difendersi, a partire dalla app You-pol ch consente di comunicare in tempo reale con un agente, chiedere aiuto, inviare segnalazioni. E in più: non cedere al ricatto pagando quanto richiesto, non vergognarsi e anzi confidarsi con qualcuno che possa intervenire, non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, denunciare. La polizia invita le famiglie a fare attenzione, stare vicino ai loro figli, non giudicarli ma farli sentire protetti e al sicuro, parlare apertamente trasmettendo fiducia e rassicurazione in modo da acquisire quante più informazioni è possibile per una denuncia circostanziata e dettagliata.





