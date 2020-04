30.04.2020 h 13:56 commenti

Estorsione ai danni del testimone che lo aveva accusato e messo nei guai, arrestato dalla polizia

In manette un quarantottenne con precedenti per droga. E proprio un suo 'cliente' lo aveva fatto finire sotto inchiesta. Le spese legali addebitate all'accusatore, minacciato e costretto a consegnare una prima tranche di 500 euro

E' finito sotto processo per spaccio di droga e, per pagare l'avvocato, avrebbe estorto soldi al testimone che lo aveva accusato. Un italiano di 48 anni, residente a Prato ma domiciliato a Calenzano, pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della questura che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari. L'uomo deve rispondere di estorsione. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile, hanno accertato che il quarantottenne, attraverso gravi minacce, avrebbe imposto al suo 'cliente' di saldare le spese sostenute per farsi difendere dall'avvocato in quanto era stato lui, con la sua testimonianza, a metterlo nei guai. Gli investigatori hanno raccolto elementi probatori ritenuti 'inconfutabili' accertando l'avvenuto pagamento di una prima tranche di 500 euro da parte del testimone. Gli elementi messi insieme dai poliziotti, hanno convinto prima la procura e poi il tribunale a ordinare l'arresto che è stato compiuto martedì 28 aprile.



