Estetiste ferme fino a giugno: "Eppure lavoriamo in sicurezza"

I dispositivi di protezione personale sono sempre stati utilizzati e gli ambienti sanificati fra un trattamento e l'altro. Appuntamenti ogni 90 minuti. La denuncia verso le abusive che imperversano, approfittando della chiusura dei centri estetici

Petizioni online per chiedere l’apertura dei centri estetici l’11 maggio perché le condizioni di sicurezza ci sono, anzi c’erano ancora prima dell’emergenza sanitaria visto che i protocolli regionali erano già stringenti. Da qui la richiesta al sindaco di un impegno , come è avvenuto per le attività manifatturiere, per un pressing sulla governo che anticipi la ripresa delle attività. “Abbiamo sempre lavorato con mascherine, guanti, camici mono uso e sterilizzato tutti gli strumenti ogni volta che un trattamento venga concluso – spiega Silvia Di Marni - quindi a noi cambia poco, del resto il rapporto è uno a uno un’estetista un cliente a cui verranno dati mascherina sovrascarpe e tutti i presidi di protezione. Noi potremo aggiungere la visiera para fiato e il distanziamento fra un appuntamento e l’altro di 90 minuti in modo da avere ampio margine per disinfettare l’ambiente e non fare incontrare le persone”.

Dal 10 marzo i centri estetici sono chiusi ma bollette e affitti vanno pagati lo stesso, anche per questo le estetiste chiedono di poter ricominciare a lavorare almeno per pagare le spese vive: “Ottenere i 600 euro è stato difficile- commenta Giusi Lignelli - ma soprattutto non sono sufficienti per far fronte a tutte le spese, anche i finanziamenti che ci propongono sono comunque prestiti che si aggiungerebbero a quelli già in corso. Le nostre dipendenti, con la cassa integrazione sono in parte tutelate, noi invece non abbiamo neppure questa opportunità. Si poteva anche pensare a un credito d’mposta per gli affitti con il 60% ai proprietari dei fondi. Siamo veramente disperate”

In questo quadro di difficoltà si aggiunge anche il fenomeno dell’abusivismo che c’è sempre stato, ma ora ha un effetto devastante sul settore. “Le nostre clienti - precisa Simona Scarfone- ogni giorno ci scrivono chiedendoci quando riapriamo e visto che i tempi si allungano ci propongono di andare a domicilio da loro. Continuiamo a opporci perché abbiamo dei principi che nonostante tutto continuiamo a rispettare, ma è necessario che ci siano più controlli, anche perché noi garantiamo nei nostri saloni tutti i parametri di sicurezza e di igiene, che esercita abusivamente sicuramente non ha queste accortezze. E come se non bastasse vediamo alla tv presentatrici e politici pettinati e perfettamente curati: evidentemente si affidano a professionisti, ma le regole devono essere uguali per tutti”. Il sindaco Biffoni ieri nella diretta faceboook rispondendo proprio a una domanda sul fenomeno dell’abusivismo ha garantito che una delle priorità della polizia municipale sono i controlli e ha anche invitato a fare denuncia. “In questo caso è doveroso avvisare le autorità perché è un reato e, come tale, va punito”.

Sulla riapertura dei centri estetici interviene anche Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia:

"Occorre che rapidamente sia realizzato un protocollo d'intesa formale fra i rappresentanti delle categorie di in questione insieme alle proprie Regioni di riferimento per riaprire subito e in sicurezza, secondo determinate ed ovvie normative di sanificazione e delle distanze. Crediamo che il percorso delineato per altri settori come il Tessile toscano sia il migliore per arrivare insieme ed in modo coordinato ad una soluzione giusta e proporzionata per i comparti menzionati"



