07.05.2020 h 17:30 commenti

Estetista e parrucchiere aperti nonostante il divieto, multati dalla polizia municipale

La sanzione è stata comminata sia ai titolari dei negozi sia ai loro clienti. Gli interventi degli agenti a Galciana e in via Filzi

Taglio di capelli e manicure nonostante l’obbligo di chiusura dei centri estetici e dei parrucchieri. La polizia commerciale, ieri 6 maggio, ha sanzionato un’estetista italiana e un parrucchiere cinese che facevano uscire dai propri negozi due clienti.

Gli agenti. mentre erano in servizio a Galciana. hanno notato una donna mentre si affacciava con circospezione dai locali e faceva uscire una persona a cui era stato fatto un trattamento di bellezza alle unghie. All’estetista è stata contestata l’inosservanza della sospensione dell’attività ed è stata disposta l’immediata chiusura del locale, anche la cliente è stata sanzionata per l’ingiustificato spostamento dalla propria abitazione.

Analoghe sanzioni, la settimana scorsa, per un parrucchiere e il suo cliente, questa volta in via Filzi. Il titolare dell’attività, un uomo di origine orientali, per eludere i controlli aveva accuratamente coperto con tendaggi finestre e porte. Al momento dell’intervento aveva appena finito di eseguire un taglio di capelli ad un uomo di nazionalità straniera che stava per uscire. All’interno del negozio intorno alla poltroncina gli agenti hanno trovato dei capelli tagliati, e dalle tracce evidenti sulla postazione di lavoro, sulle attrezzature e perfino sugli abiti del cliente. Le attività oltre alle sanzioni amministrative rischiano ulteriori provvedimenti sospensivi da parte della Prefettura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus