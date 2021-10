12.10.2021 h 18:30 commenti

Estetica e acconciatura ad hoc per i pazienti oncologici

Promosso un corso specifico per gli operatori e le operatrici del settore Benessere di Confartigianato Imprese Prato

La cura della persona rappresenta un elemento importante per il paziente oncologico. Ben lo sanno gli operatori e le operatrici del settore Benessere di Confartigianato Imprese Prato, che danno vita a un corso specifico di estetica e acconciatura in ambito oncologico. Si tratta di un corso di formazione che Confartigianato realizza in collaborazione con l’agenzia formativa Cedit, con l Associazione Aurora Donna e il patrocinio dell’Usl Toscana Centro e la fondazione Sandro Pitigliani.

Il corso, di 40 ore, tratterà temi come elementi di oncologia, elementi di pisiconcologia, cosmesi e farmacologia.

“Siamo orgogliosi ed entusiaste per aver dato vita a questo corso, il primo di questo genere a Prato – spiega Valentina Ippolito, presidente delle Estetiste di Confartigianato Imprese Prato – Si tratta di una meravigliosa occasione per arricchire la nostre competenze anche nei riguardi di queste persone: sentirsi a posto, a proprio agio e la stessa bellezza, soprattutto delle donna, rappresenta una parte stessa della cura”. Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente degli Acconciatori di Confartigianato Imprese Prato, Barbara Catani: “Da sempre rivolgiamo un’attenzione e una cura particolari a queste persone. Questa opportunità formativa ci consentirà quindi di arricchire questa nostra sensibilità con una competenza specifica, per offrire un servizio sempre migliore a questo tipo di clientela, contribuendo a farla sentire a proprio agio”.



