03.10.2023 h 16:23 commenti

Esternalizzazioni, l'accusa della Cisl: "L'Asl costretta a fare da stampella a una cooperativa"

L'episodio è avvenuto ieri in un servizio socio sanitario territoriale pratese e riaccende il dibattito sull'appalto a esterni in sanità

E' dovuta intervenire l'Asl Toscana Centro, mettendo a disposizione il proprio personale, per sostituire l'operatore di una cooperativa in appalto che non si è presentato a lavoro a causa di un contrattempo. E' successo ieri a Prato. Lo rende noto la Funzione Pubblica della Cisl Firenze Prato che non specifica dove sia accaduto l'episodio indicando solo un servizio socio sanitario alla persona avvenuto sul territorio, quindi non in ambito ospedaliero.

Un fatto senza conseguenze sull'assistito che riaccende il dibattito sull'opportunità di esternalizzare i servizi sanitari. "Poco prima dell'estate, tra Regione Toscana e organizzazioni sindacali – spiega Massimo Cataldo, segretario della Cisl Fp Firenze-Prato con delega alla Sanità - è stato siglato un accordo che prevedeva proprio la reinternalizzazione dei servizi, noi vogliamo il rispetto di tale accordo. Solo così avremo degli standard adeguati alla richiesta e potremo garantire la qualità di cui l'utenza necessita, senza dover tappare i buchi lasciati scoperti da coloro che vincendo le gare di appalto non sono poi in grado di mantenere il servizio nel caso un proprio operatore si dovesse assentare per un qualunque motivo. Esattamente come è accaduto a Prato ieri. Il problema non è l'intervento del personale Asl. La questione torna al punto di partenza: le esternalizzazioni (al miglior offerente) sono davvero un beneficio? Ci rendiamo conto che, come in questo caso, se devo trovare qualcuno che si reca a tappare un buco scoperto ciò significa che si genera ritardo o disservizio su qualche altro intervento? In questo caso non sarebbe dovuta intervenire con una sostituzione la cooperativa che ha in gestione l'appalto? Solo con un servizio veramente pubblico si potrà avere un servizio di qualitativamente e professionalmente superiore".





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus