Estate senza il giardino di Sant'Orsola: l'edizione 2018 vicina all'annullamento

Il Consorzio Santa Trinita se la prende con il Comune che non si è mosso ma anche con l'opposizione, dopo il question time di Rita Pieri a sostegno dei cittadini che non vogliono toccare il muro per aprire l'uscita di sicurezza

L’edizione 2018 di "Sant’Orsola in festa" non ci sarà al 99,9%. Una decisione sofferta che è stata presa dal Consorzio Santa Trinita dopo la raccolta di 80 firme, non tutte di residenti, e la question time in consiglio comunale di Rita Pieri in cui si chiedeva di non rovinare le mura trecentesche del giardino per creare una temporanea via di fuga in caso di incendio o incidenti.

Il problema è nato con la possibile concomitanza dei lavori per l’abbattimento del Misericordia e Dolce e la manifestazione che, dal 2015, si tiene nei giardini di Sant’Orsola: il cantiere ostruirebbe l’attuale uscita di sicurezza. Da qui la necessità di trovare una soluzione. Il Consorzio in realtà aveva chiesto all’amministrazione di trovare un accordo con la ditta che vincerà l’appalto per creare una zona cuscinetto. In subordine l'ipotesi di aprire un piccolo varco nel muro che costeggia il giardino. Un varco di 1,5 metri per 2, in grado da fungere da uscita di emergenza.

“Non è stata presa nessuna posizione da parte del Comune – spiega Francesco Querci presidente del Consorzio Sant’Orsola - e ormai i tempi si sono allungati troppo, visto il polverone sollevato in consiglio comunale credo proprio che la Sopraintendenza non darà mai parere favorevole alla porta. Eppure abbiamo dato mandato in bianco ai residenti firmatari perché scegliessero l’azienda per i lavori, eravamo disposti anche a mettere i soldi su un conto a parte. Ma non abbiamo avuto risposta, anzi abbiamo avuto la petizione. La consigliera Pieri firmataria della question time non ci ha neppure interpellato”.

A mandare su tutte le furie il Consorzio anche il testo della stessa question time in cui si dice che l’opera non è ritenuta proporzionale agli interessi coinvolti : “Il muro è stato più volte imbrattato- si sfoga Querci – e nessuno si è scandalizzato ora invece si alzano le barricate. In occasione della chiusura della porta eravamo anche disposti a ristrutturare il muro per il quale, ricordo a tutti , abbiamo insistito con i progettisti del Parco Centrale che venisse valorizzato. Di contro lo scorso anno sono passate dai giardini 20 mila persone e i cestini preparati dai ristoratori sono stati 7.500 senza contare come in 5 anni i giardini hanno cambiato aspetto”

Se mancano le misura di sicurezza sono a rischio anche le attività che durante le mattine e i pomeriggi estivi si sarebbero dovuto tenere in collaborazione con Ami (che si occupa di bambini disabili), ma anche quelle per cui il Consorzio è nato. “Se mancano i fondi che arrivano dalle serate estive non possiamo neppure finanziare le fioriere e tutti i progetti di riqualificazione, ma non ci arrendiamo guarderemo altrove. Il nostro scopo è riqualificare luoghi non organizzare eventi fini a se stessi”. Fra le proposte fatte al consorzio il giardino interno di Santa Caterina e quello del convitto Cicognini ipotesi che però sono state scartate.

Intanto sulla questione interviene anche il consigliere comunale di energie per l’Italia Antonio Longo “L’amministrazione Comunale ancora una volta non sceglie da che parte stare. Un’amministrazione che si vanta di aver speso 168 Milioni di imponenti opere che probabilmente mai vedranno la realizzazione. 168 Milioni di disegni, progetti, convegni -ben fatti per carità- ma assolutamente irrealizzabili. Basterebbero 168 centimetri e 168 euro (non Milioni) probabilmente per garantire alla Città, ancora una volta, un rilancio vero. Invece no”.







