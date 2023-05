29.05.2023 h 15:35 commenti

Estate ragazzi, online tutte le attività rivolte a bambini e ragazzi

Coordinate e sostenute dal Comune, sono gestite dalle associazioni sportive, educative, dalle cooperative sociali, dalle parrocchie, dalle istituzioni culturali. Pubblicato anche il bando per i ristori alle famiglie con figli portatori di gravi handicap

Pubblicate sul sito del comune di Prato le proposte "Estate ragazzi” le iniziative rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. "Abbiamo concordato con le associazioni - ha spiegato l'assessore all'istruzione Ilaria Santi - la gestione degli spazi comunali soprattutto all' interno delle scuole. Anche quest'anno riusciremo a coprire quasi tutta l'estate ad eccezione della settimana di Ferragosto dove le richieste sono generalmente pochissime. arriveremo fino alla prima di settembre". Per quanto riguarda ristori a famiglie e gestori non ci sono ancora certezze. "Secondo i nostri calcoli - continua Santi - dovrebbero assegnarci circa 200mila euro. Speriamo che arrivino in tempi rapidi. In base al contributo vedremo se come lo scorso anno sarà possibile aiutare gestori e famiglie".

Le attività, coordinate e sostenute dall’Amministrazione Comunale, sono gestite dalle associazioni sportive o educative del territorio, dalle cooperative sociali, dalle parrocchie, dalle istituzioni culturali.

Intanto è online l’avviso che consente di richiedere un contributo economico dai 400 ai 1.200 euro, che permette a ragazzi fino ai 21 anni (non compiuti), portatori di handicap grave, di prendere parte ad attività di socializzazione estive, fino a settembre. I contributi saranno erogati direttamente alle famiglie, e possono essere spesi per pagare rette di frequenza a centri estivi, centri di socializzazione o assumere operatori/educatori in autonomia o tramite enti e associazioni. Lo scorso anno sono stati erogati contributi a 87 famiglie pratesi.

“ Non sono tanti i Comuni Toscani e italiani - ha sottolineato Simone Faggi assessore alle politiche sociali e Presidente della Società della Salute Area Pratese - che hanno attivato un servizio simile, che vuole anzitutto agevolare le famiglie e i giovani con grave disabilità a poter praticare attività di socializzazione nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e le giornate si allungano all’infinito, se non si esce di casa"

