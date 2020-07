09.07.2020 h 16:48 commenti

Estate nella natura: quattro percorsi a piedi nel territorio della Riserva Acquerino Cantagallo

Il progetto "Il Sabato a Cantagallo" propone un poker di itinerari alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio

Si chiama "Il Sabato a Cantagallo", una serie di percorsi a piedi nei boschi e nella natura della Riserva Acquerino-Cantagallo a cui si può partecipare ogni sabato, prenotandosi nei mesi da luglio a settembre.

Quattro proposte volute dall’assessore all’Ambiente del Comune di Cantagallo Elisa Fabbri e dalle realtà presenti sul territorio e realizzate da Legambiente Prato e l’associazione Passione Natura Biobiettivi che si snodano nell’Appennino toscano, fra ombrose foreste e i tanti corsi d'acqua che danno vita al fiume Bisenzio. Una natura straordinaria dove è facile scorgere branchi di cervi al pascolo, caprioli, cinghiali, volpi, scoiattoli, istrici, fringuelli, cinciallegre e picchi.

“Abbiamo il privilegio di essere circondati da una natura straordinaria per paesaggi, foreste, flora, fauna e sentieri naturalistici, che merita di essere valorizzata - sottolinea l’assessore Fabbri - L’iniziativa fa parte del progetto CammINatura, nata dalla condivisione con tutte le realtà associative, ambientali e di promozione presenti su Cantagallo, che durante il lockdown hanno lavorato alacremente con noi per portare a compimento questa idea. Nel tempo si amplierà con ulteriori proposte e percorsi”.

Il progetto prevede anche una mappa di semplice consultazione, realizzata grazie al servizio internet Google Maps, consultabile da ogni dispositivo fisso o mobile senza ulteriori app da scaricare, in modo che si possa prepararare l’escursione anche da casa.

I percorsi, come si diceva, al momento sono quattro: "Luogomano e il suo faggione", 7 chilometri per 5 ore di cammino da Luogomano fino ai luoghi storici della seconda guerra mondiale, con pranzo a sacco o cestino pic-nic fornito dal Rifugio Le Cave. Prenotazione obbligatoria a Legambiente Prato, info@rifugiolecave.it, tel. 338 6172364. "Il Cuore nella Riserva" propone invece l’anello Faggione - Le Barbe, 9 chilometri per 3 ore e mezzo di cammino partendo dalla Cascina di Spedaletto. Prenotazione obbligatoria a Passione Natura Biobiettivi, scrivendo a passionenatura.biobiettivi@gmail.com, oppure telefonando al 338 3037439/347 1933742. "A piedi sul campo della storia", che esplora l’anello Poggio Alto – Acandoli, con 9 chilometri di passeggiata per una durata di 3 ore e mezza, partendo dalla Cascina di Spedaletto. Prenotazione obbligatoria a Passione Natura Biobiettivi, scrivendo a passionenatura.biobiettivi@gmail.com, oppure telefonando al 338 3037439/347 1933742. Infine "Il miele e la vita nel bosco", l’anello di Cave propone un percorso di 6 chilometri per una durata di 7 ore con un’esperienza di interesse gastronomico con partenza dal Centro Visite di Cantagallo. Possibile anche la cena in rifugio e l’escursione in notturna. Prenotazione obbligatoria a Legambiente Prato, info@rifugiolecave.it, tel. 338 6172364.