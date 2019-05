17.05.2019 h 15:42 commenti

Estate In San Domenico, il Consorzio Santa Trinita lancia una nuova sfida. Ecco il programma degli eventi

La chiesa, col suo chiostro e il suo giardino segreto, ospiterà le tante iniziative in programma. Il format è lo stesso di "Insantorsola", con musica, spettacoli e il noto aperitivo diffuso

Ba.Be.

Anche quest’estate il Consorzio Santa Trinita animerà il centro storico di Prato con eventi ed iniziative di ogni genere per valorizzare e riqualificare la città. A fare da cornice non saranno più però i giardini di Sant’Orsola, bensì il complesso di San Domenico, col suo chiostro, il suo giardino segreto ed il vicino giardino del Tignoso.Si chiama proprio “In San Domenico” la manifestazione che, dal 18 giugno al 1 agosto, dal martedì al giovedì, sarà protagonista dell’estate pratese. Il format di partenza è lo stesso di “Insantorsola” degli anni scorsi: musica, spettacoli, arte e laboratori per bambini, ma soprattutto l’ormai noto “Aperitivo diffuso”. Oltre ai ristoranti che già avevano aderito negli scorsi anni, “In San Domenico” coinvolgerà molte altre attività del centro storico. Fino ad ora sono ben 28 i ristoratori partecipanti.Su invito della Diocesi, del Comune di Prato e del Gruppo Storico di San Domenico, il Consorzio ha accettato di trasferire, ed ampliare, le sue solite iniziative estive in una zona del centro che di solito viene esclusa dalla vita serale pratese. L’obiettivo è quindi rivitalizzare l’area ma soprattutto far scoprire ai cittadini degli ambienti sconosciuti ai più. Nello specifico, gli spettacoli si svolgeranno nelle sale del complesso di San Domenico mentre il chiostro sarà dedicato ai concerti e all’aperitivo diffuso. Nel giardino segreto di San Domenico si terranno invece i laboratori per bambini, a cura di Città del Sole, Artemia e Factory Tac.Inoltre, dal giardino di San Domenico partirà un suggestivo percorso che, costeggiando il Monastero di San Vincenzo e il Conservatorio di San Niccolò, porterà al giardino del Tignoso, nei pressi di Porta Pistoiese. Lo spazio verde è stato riqualificato per l’occasione e, nascosto dalle mura, ospita la più antica colonia felina della città. La passeggiata che collega i due luoghi sarà illuminata e arricchita con opere d’arte contemporanea.Un’altra importante novità dell’edizione 2019 riguarda la partecipazione del comune di Carmignano. Nei weekend del 13 e del 20 luglio infatti, la Rocca di Carmignano ospiterà i concerti di Francesco Bottai e dei “Fantasia Pura Italiana”.I concerti in programma nel chiostro di San Domenico sono invece quattro: la Corale “Euphonios” il 19 giugno, il jazzista Simone Graziano il 4 luglio, Ivan e Alessandro Castiglione con la rivisitazione del repertorio di Pino Daniele l’11 luglio e, infine, Mattia Donati e Gianni Valenti il 25 luglio.Per quanto riguarda il teatro, da segnalare le tre visite guidate nel chiostro di San Domenico con monologo teatrale e i due spettacoli del 18 e del 21 luglio.“Con tanta fatica ed un percorso tortuoso ma anche con tanta soddisfazione, quest’anno siamo usciti dal consueto salotto di Sant’Orsola - ha detto Francesco Querci, presidente del Consorzio Santa Trinita - Lo scopo è di far vivere il centro coinvolgendo tutti quelli che vivono fuori dalla cinta muraria”.“Sarà una bella sfida - ha commentato il segretario della Diocesi Gabriele Bresci - Siamo davvero felici perché l’iniziativa va nella direzione di promuovere i luoghi di San Domenico ma lascia anche qualcosa ai cittadini che andranno a visitarlo”.“Il Comune contribuisce con piacere alla manifestazione per due motivi - ha concluso Simone Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato - Le ottime attività del Consorzio degli ultimi anni sono ben visibili a tutti e San Domenico merita la valorizzazione che questo progetto promette di dargli”.