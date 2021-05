26.05.2021 h 14:28 commenti

Estate in musica con il Pecci summer live, ecco le nove date in programma all'anfiteatro

Nell'ambito della Prato Estate 2021, il cartellone si svilupperà dal 10 al 20 luglio. Le normative antiCovid impongono una capienza di circa 450 persone, la metà del totale

Sono nove i concerti che quest'estate avranno come cornice l'anfiteatro del Centro Pecci. Dal 10 al 20 luglio, torna il Pecci Summer live, giunto alla quarta edizione e parte integrante della Prato estate. Stamani la presentazione del programma organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune con il coinvolgimento di Festival delle Colline, Fonderia Cultart, A- Live, La Coz, Beer on the Road, Officina Giovani. "La nuova edizione di Pecci Summer Live vuole segnare un ritorno alla normalità, alla bellezza di andare a vedere un concerto e sentire la musica dal vivo, cose che ci sono mancate moltissimo - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - Sicuramente tutto dovrà avvenire nel rispetto delle distanze stabilite dalla legge e indossando i dispositivi di protezione, ma è comunque un grande passo avanti, frutto del lavoro di tanti e della capacità di questa città di reagire e dare anche un'offerta di grande qualità. Una qualità che sarà mantenuta anche per l'edizione targata 2022, magari senza più necessità di distanziamenti".

Circa 450, la metà della capienza totale come prevede la normativa antiCovid, i posti a disposizione per assistere ai Calibro 35, Little Piece of Marmelade - direttamente dalla scuderia di Manuel Agnelli a X Factor - , Mokadelik - autori delle musiche per la serie Gomorra e per il film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini - , Rachele Bastreghi dei Baustelle, Low Roar, Cara Calma, Puncreas, Raiz & Radicanto, Fabrizio Bosso e Luciano Biondini. I biglietti dei concerti saranno disponibili a partire dal 3 giugno sul circuito TicketOne.