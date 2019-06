17.06.2019 h 18:38 commenti

Estate, il sindaco incontrerà le categorie economiche sulle aperture dei negozi e attività serali

L'incontro è fissato per la prossima settimana e vedrà il confronto tra amministrazione Confesercenti e Confcommercio

E' stato convocato per lunedì 24 giugno il tavolo di lavoro tra Comune, Confcommercio e Confesercenti sull'estate a Prato. Il tavolo sarà l'occasione per fare il punto della situazione sulla cosiddetta "movida" e sull'organizzazione delle aperture delle attività commerciali sia nel mese di luglio sia durante il mese di agosto. Il sindaco Matteo Biffoni incontrerà così i rappresentanti delle categorie economiche per affrontare tutti i temi connessi alle serate estive in centro storico e nelle frazioni, alle aperture straordinarie dei negozi e alle aperture nelle settimane centrali di agosto.

Edizioni locali collegate: Prato

