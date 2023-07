07.07.2023 h 14:30 commenti

Estate a Vaiano: visite guidate, teatro, musica e cinema

In programma anche e visite alla città-fabbrica de La Briglia. Si parte mercoledì 13 luglio con i libri, domenica 16 appuntamento con il teatro di strada nel parco Ferri

Partono gli eventi dell’estate a Vaiano. L’assessorato alla Cultura in collaborazione con la biblioteca Basaglia mette insieme un cartellone che spazia dal festival di strada allo spettacolo musicale, dal cinema alle visite in fabbrica, arricchito dalle serate per la presentazione di libri.“Abbiamo cercato di animare i mesi estivi con eventi per tutti i gusti e le età, dal divertente e suggestivo festival di strada, alla musica, al cinema – spiega l’assessore alla Cultura Fabiana Fioravanti - A settembre abbiamo organizzato anche le visite al Museo del Tessuto e alla città-fabbrica de La Briglia con la sfilata di moda degli alunni del Liceo artistico Brunelleschi. Un ricco ventaglio di appuntamenti insomma”.Il teatro di strada aprirà la stagione estiva nel parco Ferri il 16 luglio, ma prima partiranno anche le presentazioni di libri. Giovedì 13 luglio alle 21 nella sala del Consiglio, c’è infatti la presentazione del volume di Marco Romagnoli “Struttura e problemi del distretto pratese (2010-2022)”, edizioni Pentalinea.Domenica 16 luglio, alle 21.30 nel parco Carlo Ferri, il festival del teatro di strada con la compagnia Opera Fiammae. Teatro, clownerie, acrobatica aerea e musica si fondono in un unico spettacolo. Mercoledì 19 luglio alle 18 alla villa del Mulinaccio sarà presentato il libro di Fernando di Monaco “Atlete la storia dello sport femminile”, editore Abra Books. Mercoledì 19 luglio, dalle 20 alle 23 apertura straordinaria del Museo della Badia di Vaiano in occasione del concerto degli “Over 50”. Venerdì 28 luglio, alle 21.30 nell’anfiteatro del parco Carlo Ferri, “È andata così”, spettacolo musicale di e con Nicola e Federico Pecci.Il programma di agosto vede martedì 1 agosto alle 21 alla Villa Il Mulinaccio la proiezione del film “Vite Parallele” di Massimo Smuraglia. Mentre sabato 9 settembre è il giorno del premio letterario il Ponticello con la visita al Museo del Tessuto di Prato al mattino e il pomeriggio la premiazione alla Villa Il Mulinaccio. Domenica 10 settembre la visita alla città-fabbrica de La Briglia a cura della Fondazione CDSE al mattino e la sfilata di moda a cura degli alunni del Liceo Artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo presso l'Agriturismo Il Ponticello nel pomeriggio. Giovedì 21 settembre alle 21 alla biblioteca Comunale Basaglia la presentazione del libro di Giovanni Matulli “Che mi riarrò? - Chiacchierate in sestese con il fisioterapista”, editore SEF.E infine venerdì 13 ottobre sempre alla biblioteca Comunale Basaglia il libro di Chiara Ottanelli “Cuore di farfalla” con le illustrazioni di Veronica Carratello, editore Sonda.L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. Per informazioni 0574 931065/931264 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) oppure eventi@bisenzio.it