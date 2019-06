11.06.2019 h 18:46 commenti

"Estate a casa del Mercante" con il rapper Blebla che interpreta Malaparte

Presentato il cartellone degli eventi estivi della Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Il "maledetto toscano" sarà protagonista di molti appuntamenti

I grandi personaggi della storia di Prato e toscana riletti in chiave moderna e fresca per avvicinare le nuove generazioni a Palazzo Datini. E' l'obiettivo della Fondazione Casa Pia dei Ceppi che per la stagione calda ha messo un piedi un ricco calendario di eventi raccolti nel cartellone "Estate a casa del Mercante" presentato questa mattina, 11 giugno, dai suoi protagonisti a cominciare dal presidente Walter Bernardi

Attraverso recital, teatro e musica sarà possibile approfondire storia e curiosità su Curzio Malaparte, Leonardo da Vinci, Machiavelli e naturalmente del padrone di casa, Francesco Datini.

Si comincia domani, giovedì 13 giugno, (ore 21) con uno spettacolo di Alessandro Calonaci sul testo di Maledetti Toscani. Malaparte sarà protagonista anche della serata successiva, il 14 giugno, che rappresenta la novità di questa edizione. Sarà infatti il rapper pratese Blebla a tradurre in musica la complessa storia di questo scrittore del Novecento.

Si prosegue con Malaparte anche il 22 giugno con lo spettacolo teatrale di Maila Ermini "Ne parlo con Malaparte. Dialogo Impossibile sopra "Tecnica del colpo di Stato".

Il 19 luglio, in occasione dell'anniversario della morte del Maledetto Toscano, il cartellone si sposta alla Casa del Popolo di Coiano per uno spettacolo di e con Alessandro Calonaci. Lo stesso circolo dedicherà a Malaparte anche la serata del 10 luglio con la presentazione del libro di Walter Bernardi.

Torniamo in via Ser Lapo Mazzei per gli altri appuntamenti. Il 21 giugno il gruppo teatrale "Maldestro Compagnia" rappresenta la Mandragola di Machiavelli, mentre il 18 giugno, il 4, il 16 e il 24 luglio la corte interna di Casa Datini ospiterà la IV edizione del festival internazionale PratoAntiqua organizzato dal gruppo musicale "Mesotonica".

Chiude la kermesse un doppio spettacolo che omaggio Leonardo nel 500° anniversario della morte: il 25 e 26 luglio Maila Ermini porta in scena Leonardo, diario intimo di un genio". L'ingresso è libero per tutti gli appuntamenti.