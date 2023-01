30.01.2023 h 18:39 commenti

Estate 2023, la piscina olimpionica di via Roma sarà inagibile. Parco acquatico a scartamento ridotto

La vasca resterà chiusa per tutto l'anno e dovrà essere completamente rifatta visto che l'Asl autorizza l'agibilità solo alle società sportive. Tempi stretti anche per il cantiere delle piscine per i piccoli

Il 2023 sarà un anno tragico per le piscine pratesi. La vasca da 50 metri in via Roma resta inagibile, anche in estate, mentre il cantiere di quelle piccole per i bambini non è ancora terminato e l'ultimatum per la ditta è al 31 marzo.Se non sarà rispettato verrà interrotto il contratto e quindi sospesi i lavori, viceversa dovranno partire i collaudi che, nella migliore delle ipotesi, termineranno a ridosso dell'estate. Con la speranza che tutto sia stato fatto a regola d'arte.La struttura di via Roma in estate è molto frequentata dalle famiglie soprattutto come ha ricordato l'assessore allo sport Simone Faggi in commissione 3 "E' un'importante alternativa per chi non può andare al mare e quindi che deve essere garantita". Eppure per i prossimi mesi estivi non sarà del tutto agibile.Tempi lunghi anche per gli spogliatoi della piscina olimpionica del primo piano che resteranno inagibili per tutta l'estate. Chiusa, nei mesi estivi, la piscina di viale Galilei per consentire la seconda tranche di lavori legati all'impiantistica e alla caldaia ( i primi si sono conclusi a settembre 2021 dopo oltre un anno di chiusura). Il 30 aprile verrà tolto il pallone di copertura della vasca da 50 metri, ma non è ancora pronto il progetto per il rifacimento della olimpionica che ora è utilizzata solo dalle società sportive perché non c'è l'autorizzazione dell'Asl. L'intervento prevede il rifacimento del piano e della vasca che diventa profonda 3 metri invece degli attuali 5, e anche dell'impianto di riscaldamento. I lavori inizieranno entro il 2023, ma sono tempi lunghi visto che serve anche l'approvazione del progetto da parte dell'Asl per evitare i pasticci degli scorsi anni. Nel frattempo si pone il solito problema degli spazi per le società sportive, che verrà affrontato nei prossimi mesi. La piscina di Iolo olimpionica, infatti, non sarà pronta prima del 2026: entro il 31 marzo verrà reso noto il vincitore del bando a cui verrà assegnata la progettazione e l'esecuzione dei lavori.Difficoltà anche per il cantiere delle vasche piccole iniziato nel febbraio 2022 che non è ancora terminato tanto che a ottobre l'amministrazione ha applicato le penali alla ditta per il ritardo, e prolungato a fine marzo il termine ultimo per la consegna dei lavori che prevedono interventi all'impiantistica ,rifacimento del lastricato e dell'area intorno alle due piscine destinate ai più piccoli. In estate inizierà anche il cantiere del secondo lotto della manutenzione straordinaria degli spogliatoi al primo piano che prevede il rifacimento delle pensiline che creano infiltrazioni, delle docce e dei servizi igienici. Verrà anche ricostruita la scala esterna per accedere alla piscina da 50 metri. L'importo dei lavori è di 300mila euro con consegna a ottobre 2023.verrà rifatto l'impianto della centrale termica per l'acqua calda delle docce oltre che quello di filtraggio e riciclo delle acque. L'intervento, finanziato con fondi Pnrr per 400 mila euro terminerà in autunno.. La vasca chiusa per costi energetici ha tempi lunghi di riapertura. gli uffici comunali stanno rielaborando il progetto di ristrutturazione che riguarda soprattutto la copertura in cemento armato. E' previsto anche un restyling dell' esterno che riporterà l'impianto ai colori originali degli anni '70Lavori anche al campo didove in estate verrà rifatto il manto della pista usurato. Un intervento da 300 mila euro che sono stati concordati con la Fidal e necessari per avere il rinnovo dell' omologazione e prevedono anche la realizzazione di una vasca raccogli sabbia a lato di quella di atterraggio del salto in lungo con l'obiettivo di recuperare la sabbia e anche di evitare che vada sulla pista di atletica creando ulteriori problemi al manto.