01.07.2019 h 11:30 commenti

Essiccamento fanghi con recupero energetico, via libera della Regione all'impianto di Gida

Servirà a ridurre i volumi dei fanghi asciugando fino al 90% di acqua. Il calore prodotto da questa operazione si trasformerà in energia elettrica

In attesa di sapere se il termovalorizzatore avrà l'autorizzazione della Regione, Gida incassa il via libera alla realizzazione dell'impianto di essiccamento termico dei fanghi e del connesso cogeneratore per l'impianto di depurazione di Baciacavallo. Secondo i tecnici della Regione questo tipo di macchinario non necessita della valutazione d'impatto ambientale e quindi l'azienda partecipata dal Comune di Prato, da Consiag e dagli Industriali, può iniziare a mettere mano all'impianto che permetterà di ridurre il volume dei fanghi eliminando fino al 90% di acqua. Riduzione dei fanghi significa anche risuzione del materiale da conferire all'inceneritore o, nel caso questo non sia in funzione, da inviare ad altri impianti via gomma.

Oltre alla riduzione dei costi e dell'inquinamento, questo nuovo macchinario taglierà la bolletta energetica di Gida perchè sarà abbinato a un cogeneratore che trasformerà in energia il calore prodotto dall'essiccatore di fanghi.

I prossimi passaggi tecnici per ottenere l'autorizzazione ambientale aggiornata prevedono la convocazione della conferenza dei servizi che avrà 150 giorni per mettere insieme i vari enti coinvolti. Già in sede di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale, Asl, Autorità di bacino, l'Arpat e i vari settori specifici delle competenze regionali hanno fornito pareri positivi e prescrizioni leggere.

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 Gida dovrebbe riuscire ad acquistare e attivare il nuovo macchinario.

La sezione di essiccamento termico verrà collocata a valle dell'attuale disidratazione che non subirà alcuna modifica.

Quanto al nuovo termovalorizzatore di fanghi, Gida sta preparando l'integrazione di documenti richiesta dalla Regione nell'ambito del procedimento di Via. Dovrebbe essere depositata a ottobre