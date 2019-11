12.11.2019 h 15:58 commenti

Espulso nel 2018 con divieto di reingresso in Italia, si presenta in Questura per chiedere il permesso di soggiorno: arrestato

L'uomo, un 27enne, si è praticamente consegnato da solo nelle mani degli agenti. Per la legge non sarebbe potuto tornarne fino al 2023

Il 21 ottobre 2018 era stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Albania con volo solo andata partito da Pisa. Ma ieri, 11 novembre, era di nuovo in Italia, nonostante il divieto di reingresso per un periodo di cinque anni dalla data dell'espulsione.

Per i poliziotti non è stato nemmeno difficile rintracciare l'uomo, un albanese di 27 anni. Lo straniero, infatti, si è presentato in Questura per formalizzare un'istanza di protezione internazionale. Gli agenti hanno fatto un rapido controllo dal quale è emerso non solo che il 27enne aveva precedenti di polizia, ma soprattutto che era stato espulso da un anno e per altri quattro non sarebbe potuto rientrare in Italia. E' stato quindi arrestato.