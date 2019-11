25.11.2019 h 13:03 commenti

Espulso e di nuovo tornato in Italia, colpo di scena durante il processo per direttissima

L'uomo, fermato dai carabinieri nel fine settimana, ha detto al giudice di essere rientrato in forza di un'autorizzazione per partecipare ad un'udienza in tribunale. Sospeso il processo in attesa delle verifiche sulle dichiarazioni dell'arrestato

Era stato espulso nel 2014 e rimandato al proprio paese con il divieto di tornare in Italia ma nei giorni scorsi i carabinieri lo hanno trovato a Prato e lo hanno arrestato con l'accusa di reingresso illegale. In manette è finito un albanese. E' successo sabato 23 novembre. Oggi, nel corso per processo per direttissima, il colpo di scena: l'uomo, comparso davanti al giudice, ha detto di non aver violato nessun provvedimento ma di avere un'autorizzazione che gli consentiva di poter tornare in Italia per partecipare ad un processo. L'udienza è stata sospesa in attesa di verifiche sul documento a cui l'albanese ha fatto riferimento.



Prato

