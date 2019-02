18.02.2019 h 15:26 commenti

Esproprio per il prolungamento di via della Solidarietà, 115mila euro di debito fuori bilancio

A fine 2018 la Corte d'appello ha stabilito l'ammontare del prezzo della porzione di terreno a San Giusto dove è stata realizzata la strada come potenziamento viario del centro multifunzionale realizzato da Unicoop e Omnia Center

Sfiora i 115mila euro il debito fuori bilancio che le casse comunali dovranno coprire per la rivalutazione di un esproprio legato all'urbanizzazione del progetto per il Centro multifunzionale realizzato da Unicoop e Omnia Center a San Giusto su cui il Comune dovrebbe rivalersi. L'atto, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, è arrivato ieri, 18 febbraio, all'esame della commissione Bilancio che l'approvato con l'astensione dei consiglieri d'opposizione.

La somma è frutto di una sentenza dello scorso dicmbre della Corte d'appello di Firenze a cui si è rivolta la proprietaria di un terreno lungo viale Leonardo da Vinci per la determinazione dell'indennità di esproprio della porzione destinata al prolungamento di via della Solidarietà, inserito nella convenzione di lottizzazione per la realizzazione del centro multifunzionale come potenziamento della viabilità della zona. Il Comune infatti, le aveva offerto "solo" 53mila euro.

Tra ctu e passaggi in Cassazione, il prezzo della porzione espropriata è stato stabilito in 145mila euro compresi gli interessi maturati in oltre 10 anni di causa. E poichè il Comune aveva già depositato 32mila euro, resta da pagare la differenza, 115 mila euro.

Sempre secondo i termini della convenzione per il Centro multifunzionale , i costi degli espropri per realizzare le opere di urbanizzazione, sono a carico dei lottizzanti. Di conseguenza il Comune dovrà rivalersi su Unicoop e Omnia center. Lo scorso 22 gennaio è stata inviata relativa richiesta a entrambe le aziende.

Sempre nella commissione di ieri, è stato approvato il nuovo collegio dei revisori per il triennio 2019-2021. Sarà composto da Juri Scardigli, Francesco Falconi, che assumerà la carica di presidente e Furio Faltoni. A specifica domanda dell'opposizione, l'assessore al bilancio Monia Faltoni, ha negato la sussistenza di gradi di parentela con quest'ultimo e omonimo esperto contabile.