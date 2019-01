24.01.2019 h 15:01 commenti

Esposto 5 Stelle contro la compagna di Biffoni, la firma è della sola La Vita. Aperto fascicolo ma al momento senza reato

Al momento non sono stati rilevati reati nell'esposto presentato dal capogruppo grillino che ha sollevato la questione dell'impiego in ufficio e non in strada della compagna del sindaco Biffoni, agente in forza alla Municipale di Prato. Titolari del fascicolo il procuratore Nicolosi e il sostituto Mocetti



Il procuratore Nicolosi e il sostituto Mocetti valuteranno attraverso accertamenti preliminari la definibilità dell'esposto e decideranno se procedere o meno a iscrizioni sul registro degli indagati.

La procura ha aperto un modello 45 – così si chiama tecnicamente il fascicolo che contiene atti non costituenti notizia di reato – in seguito all'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle che chiede di accertare l'esistenza di eventuali illeciti penali commessi con la decisione di assegnare ad un lavoro di ufficio, anziché a servizi esterni come prevede la sua qualifica, la compagna del sindaco Matteo Biffoni, agente della Municipale di Prato. Titolari del fascicolo il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sostituto Gianpaolo Mocetti. L'esposto, depositato dal consigliere Silvia La Vita, è arrivato ieri, martedì 23 gennaio, e fa riferimento ad una interrogazione scritta indirizzata al sindaco e alla quale ha risposto il comandante della Municipale Andrea Pasquinelli che si è assunto la paternità della decisione di non impiegare in servizi sulla strada la compagna del sindaco per non esporla a “polemiche pretestuose e ad una indesiderata sovraesposizione” nello svolgimento del suo compito ( leggi ).Il procuratore Nicolosi e il sostituto Mocetti valuteranno attraverso accertamenti preliminari la definibilità dell'esposto e decideranno se procedere o meno a iscrizioni sul registro degli indagati.

