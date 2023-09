Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi 6 settembre, per un'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento di via Sant'Orsola, nella zona di Santa Trinita. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, insieme a carabinieri e polizia municipale, che ha chiuso l'accesso alla strada. E' rimasto ferito l'occupante della casa, un cinese di 40 anni, portato in ospedale in codice giallo. L'uomo, secondo quanto accertato, si trovava recluso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e ora dovrà essere piantonato in ospedale.