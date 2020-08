28.08.2020 h 11:09 commenti

Esplorazione notturna al museo di Artimino, iniziativa per i bambini

Appuntamento il 29 agosto alle 21. Necessaria la prenotazione. Costo di partecipazione all'attività 3 euro più 2 euro per l'ingresso

Il Museo è aperto ogni lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. Nella visita al Museo è inclusa anche la mostra temporanea 'All’alba della civiltà Etrusca', con i corredi maschili e femminili di quattro sepolture dalla Bologna villanoviana, testimonianze che raccontano le principali caratteristiche della storia etrusca dal IX all’VIII sec. a.C. La mostra è promossa in collaborazione con il Museo civico archeologico di Bologna che ha messo a disposizione i reperti nell'ambito degli scambi fra i due musei, attualmente si trovano infatti in esposizione a Bologna alcuni reperti della tomba del Guerriero di Prato Rosello.