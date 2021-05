20.05.2021 h 12:16 commenti

Esplode villetta a Greve in Chianti, sotto le macerie tre pratesi

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un 59enne mentre risultano ancora dispersi una donna e un altro uomo. La tragedia forse provocata da una fuga di gas

E' un 59enne di Prato la prima vittima accertata dell'esplosione di un'abitazione a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti, avvenuta stamani 20 maggio forse per una fuga di gas. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca di una donna, la ex moglie dell'uomo, e del suo attuale compagno. Anche questi ultimi sono pratesi.

Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la casa, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Stamani sono arrivati verso le 8.45, insieme all'ex marito della donna, con il quale i rapporti sarebebo rimasti cordiali. Firse erano venuti proprio a controllare dopo una segnalazione di puzzo di gas. Secondo i testimoni avrebbero avuto appena il tempo di varcare la porta, che c'è stata l'esplosione. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani.

L'esplosione in base alle prime verifiche sarebbe stata originata da un malfunzionamento dell'impianto a gpl situato al primo piano dello stabile. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre ai vigili che sono impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella ricerca tra le macerie dei dispersi. La casa crollata è un immobile a due piani.

seguono aggiornamenti