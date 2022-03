29.03.2022 h 20:31 commenti

Esplode due colpi di pistola a salve fuori dal circolo, bloccato dai poliziotti delle Volanti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Grignano. L'uomo era ubriaco e ha usato una scacciacani priva del tappo rosso. Prima ha preso un caffè al Cherubini, poi una volta fuori ha estratto l'arma e sparato in aria

Ha esploso due colpi di pistola in aria all’esterno del circolo Cherubini, in via Bambini a Grignano. Un uomo di 46 anni, italiano, residente a Prato, è stato ammanettato dalla polizia, dopo aver opposto resistenza, e portato in questura. È successo qualche minuto dopo le 19 di oggi, martedì 29 marzo. La pistola, che poi si è scoperto, essere una scacciacani priva di tappo rosso, è stata recuperata e sequestrata. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe agito in stato di completa ubriachezza e agli agenti della Volante che sono intervenuti avrebbe detto di non aver fatto nulla di grave perché non stava usando una vera arma da fuoco. Le richieste di intervento al 113 sono arrivate sia dalle persone che si trovavano all’interno del circolo che dai residenti della strada che hanno assistito alla scena. Pare che il 46enne, noto ai terminali delle forze dell’ordine per una vecchia denuncia per guida in stato di ebbrezza, sia entrato al Cherubini per un caffè senza però dare problemi o creare fastidi. Una volta fuori, ha impugnato la scacciacani e esploso i due colpi. Ai poliziotti ha detto di portarsi sempre dietro la pistola a scopo di difesa personale. Accertamenti sono in corso.

Edizioni locali collegate: Prato

