05.11.2018 h 15:12 commenti

Esperienze di cohousing per settanta ragazzi diversamente abili

Il progetto Abilità + finanziato dalla Regione e coordinato dalla Società della Salute prevede un percorso per rendere il più possibile autonome persone affette da disabilità nell'ottica della legge Dopo di noi

Un’esperienza di cohousing, un fine settimana fuori casa senza i genitori, piccole esperienze di vita quotidiana che per le persone disabili diventano percorsi impegnativi, ma con i 600 mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana per il progetta Abilità + potrebbero diventare una realtà per una settantina di persone. Capofila del progetto è la Società della Salute che coordina il Consorzio Metropoli, la Fondazione Opera Santa Rita, il Consorzio Astir; AIPD Associazione Italiana Persone Down e quattro soggetti sostenitori ( Fish Toscana, Associazione Orizzonte Autismo e le Cooperative Margherita e New Naif.)

“Partendo dalla legge Dopo di noi – ha spiegato Lorena Paganelli direttrice della Società della Salute - abbiamo cercato di renderla operativa attraverso un progetto che prevede tre passaggi: la comunicazione, l’esperienza di un fine settimana lontano da casa e quella di cohausing per cercare di dare un futuro a questi ragazzi quando i loro genitori non ci saranno più”. L’innovazione del progetto prevede una stretta collaborazione fra il pubblico, le associazioni e le famiglie che hanno anche messo a disposizione un appartamento dove poter iniziare l’esperienza della convivenza. “I finanziamenti – ha sottolineato Luigi Biancalani presidente della Società della Salute – non sono molti, ma è un primo passo per cercare di dare risposte concrete alle famiglie”.

Il primo appuntamento, per presentare il progetto, è previsto per il 12 novembre, il secondo per il 20 sempre alle 17,30 alla biblioteca Lazzerini. Le esperienze di convivenza, che dureranno al massimo per un anno, saranno realizzate a Prato e a Vaiano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus