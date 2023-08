04.08.2023 h 13:30 commenti

Esonero dal pagamento dei servizi scolastici, il termine per le domande slitta al primo settembre

Il Comune di Montemurlo ha prorogato la scadenza per chiedere di non pagare trasporto e mensa scolastica

) oppure tramite pec (comune.montemurlo@postacert. toscana.it ) .

Possibile anche presentarsi all’ufficio protocollo in via Montalese 472 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30. Solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento con l'ufficio politiche sociali chiamando i numeri 0574/558571 oppure 558556 oppure 558524 in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella compilazione della domanda.