20.01.2022 h 15:57 commenti

Esibisce il green pass di un altro all'interno di una sala giochi, denunciato

La scoperta è stata fatta stanotte durante un controllo delle Volanti. Il denunciato è uno straniero regolare residente in città

Ha esibito il green pass di un altro cittadino straniero alla polizia che lo ha scoperto e denunciato. E' successo questa notte in una sala giochi in via delle Pleiadi durante un controllo delle volanti. Il quarantanovenne albanese residente a Prato, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, esibiva agli agenti un green pass che successivi accertamenti permettevano di appurare essere di un altro. Il quarantanovenne è stato quindi condotto negli uffici di polizia e denunciato in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona, nonché sanzionato amministrativamente per l’inosservanza delle normative di contrasto alla diffusione del Covid 19.