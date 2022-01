16.01.2022 h 11:08 commenti

Escursionisti dispersi tra Poggio di Petto e Montepiano, recuperati e messi in salvo

Intervento congiunto del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dal gruppo di quattro persone che a buio erano bloccate nel bosco innevato

Quattro escursionisti in difficoltà, che si erano persi lungo il sentiero che da Poggio di Petto conduce a Montepiano, sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri 15 gennaio da un intervento congiunto del Soccorso alpino toscano e dei vigili del fuoco. Per fortuna stanno tutti bene. L'allarme è scattato poco prima delle 18 e i quattro sono stati recuperati e messi in salvo con l'intervento che si è concluso intorno alle 21.

La segnalazione degli escursionisti in difficoltà è arrivata al 115 che subito ha attivato anche i soccorritori della stazione Monte Falterona. Sulla base delle coordinate indicate dai dispersi, sono state organizzate due squadre con i vigili del fuoco che sono partiti da monte e i volontari del Soccorso alpino verso il sentiero 00 a valle di Poggio di Petto. E proprio la squadra del Soccorso alpino, dopo circa 30 minuti di percorso a piedi sulla neve, è riuscita a raggiungere gli scomparsi, disorientati ma in buone condizioni. I quattro sono stati portati fino a dove era stato lasciato il mezzo di soccorso e poi riaccompagnati a valle.