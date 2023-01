28.01.2023 h 21:18 commenti

Escursionista si ferisce nel bosco: intervengono vigili del fuoco e Soccorso alpino

L'allarme nel pomeriggio di oggi per un uomo di 56 anni caduto mentre percorreva un sentiero sopra il Rio Buti. E' stato trasportato fino al punto in cui era arrivata l'ambulanza

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino per recuperare un escursionista di 56 anni che era caduto nel bosco mentre stava percorrendo il sentiero 440A sopra Rio Buti. E' successo intorno alle 16 di oggi, sabato 28 gennaio. L'uomo nella caduta aveva riportato alcune contusioni e, in particolare, lamentava un forte dolore al braccio che gli impediva di proseguire a piedi. Vigili del fuoco e operatori del Soccorso alpino lo hanno quindi raggiunto a piedi e poi trasportato fino al punto dove era potuta arrivare l'ambulanza del 118, vale a dire all'altezza della ciclabile in via di Canneto. IL ferito è stato poi portato in ospedale per accertamenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus