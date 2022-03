17.03.2022 h 19:23 commenti

Escursionista pratese muore per un malore mentre scala il Monte Giovo

Era in cordata insieme a una donna quando è andato in difficoltà. In aiuto della coppia è intervenuto per primo il Soccorso Alpino. L'elicottero purtroppo non ha potuto operare a causa del maltempo

Un escursionista di 55 anni, residente a Prato, è morto sul Monte Giovo, sul crinale dell'Appennino tosco-emiliano, a causa di un malore. L'uomo si chiamava Gabriele Nistri e stava salendo in cordata insieme a una donna. Secondo quanto appreso, i due stavano salendo il canale centrale, nel territorio del comune di Pievepelago (in provincia di Modena). Un'arrampicata da farsi con picozza e ramponi in questo periodo. In zona la visibilità era scarsa, a causa delle nubi molto basse. I primi a intervenire sono stati due tecnici del Soccorso alpino che erano saliti prima di loro, sullo stesso percorso e che, arrivati in cima, si sono accorti che la cordata che li seguiva tardava ad arrivare. Sono quindi scesi per controllare e hanno visto l'uomo in seria difficoltà, sfinito. La cordata è stata raggiunta per aiutare l'alpinista nella salita, ma una volta in cima il 55enne si è accasciato. Gli operatori hanno avvertito la centrale operativa del 118 e iniziato la rianimazione ed è stata attivata la squadra di Pievepelago dove è presente anche un medico, e il Soccorso alpino della guardia di finanza dell'Abetone, che ha inviato 10 operatori. L'elicottero non ha potuto operare a causa del maltempo. Purtroppo il medico, arrivato, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata a valle.

Edizioni locali collegate: Prato

