Escursionista non arriva al campo scout di Cavarzano e scatta l'allarme, notte di ricerche nell'alta Val di Bisenzio

L'uomo è stato trovato stamani nei boschi di Camugnano, in provincia di Bologna. La comitiva di amici ha dato l'allarme in nottata quando non lo ha visto arrivare. Al lavoro vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e 118

Lo hanno cercato tutta la notte nei boschi dell'alta Val di Bisenzio e nelle zone intorno e alle prime ore di oggi, martedì 23 aprile, lo hanno trovato sano e salvo in una zona impervia di Camugnano, in provincia di Bologna. Brutta avventura per un fiorentino di 34 anni atteso nella serata di ieri dalla comitiva di amici che da qualche giorno si trovava al campo scout di Alpe di Cavarzano, nel comune di Vernio. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando il gruppo non ha visto arrivare il trentaquattrenne partito alle 23 da una postazione non lontana. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco di Prato e di Montemurlo, l'Unità del comando locale con personale specializzato nella topografia applicata al soccorso, i carabinieri di Vernio, il Soccorso alpino e il 118.

Intorno alle 7.30 l'uomo è stato individuato in un bosco di Camugnano e soccorso. E' in buone condizioni di salute nonostante la notte al freddo. L'escursionista ha perso l'orientamento finendo sul versante emiliano dove è stato trovato dopo circa cinque ore di ricerche ininterrotte. Sembra che l'uomo e il gruppo fossero impegnati in un gioco di ruolo.



