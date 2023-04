26.04.2023 h 18:01 commenti

Escursionista cade dal sentiero: recuperato e soccorso dall'elicottero Pegaso

L'incidente è accaduto nel pomeriggio a Pian dei Massi di Javello, vittima un sessantenne. L'allarme è stato dato da una persona che si trovava sullo stesso percorso

Brutta avventura per un sessantenne che, questo pomeriggio 26 aprile, mentre si trovava a Pian dei Massi di Javello, è cascato dal sentiero ruzzolando per qualche decina di metri. A dare l'allarme un altro escursionista che si trovava sul luogo.

Il 118 ha attivato immediatamente un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, una squadra dei vigili del fuoco, insieme al Soccorso alpino e l'elicottero Pegaso che ha recuperato il ferito con il vericello e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi.

L'ambulanza quindi, è rientrata insieme alla squadra del Soccorso alpino. L'uomo ha accusato forti dolori alla schiena che hanno spinto i sanitari a trasportarlo direttamente all'ospedale fiorentino invece che a Prato.

